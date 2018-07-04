Стал известен состав участников командного ЧМ по пляжному теннису в Москве

С 6 по 12 августа в Москве на песчаных кортах Национального теннисного центра пройдёт командный чемпионат мира по пляжному теннису. 19 команд напрямую попадают в основную сетку турнира, к ним добавятся ещё четыре победителя квалификационного раунда и одна команда, получившая «уайлд-кард», сообщает пресс-служба ФТР.



Список стран-участниц основной сетки турнира: Италия, Бразилия, Россия, Франция, Венесуэла, Португалия, Германия, Эстония, Сан-Марино, Латвия, Эквадор, Испания, Япония, Марокко, Швейцария, Чили, Таиланд, Болгария, а также Аруба или США (одна из стран получит «уайлд-кард», другая сыграет в квалификации).

Сборная России также сыграет в юношеском турнире.

В 2017-м победу в командном чемпионате мира одержали итальянцы, а россияне стали третьими.