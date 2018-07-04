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Монфис: хотел бы знать, сколько денег я потратил на свою коллекцию часов

Монфис: хотел бы знать, сколько денег я потратил на свою коллекцию часов
Теннис / ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о дорогостоящих покупках, некоторые из которых не стали выгодными инвестициями.

«Я очень люблю часы и могу позволить себе дорогие модели. В моей коллекции уже более 50 различных экземпляров. Я и сам хотел бы знать, сколько я денег на них потратил.

Когда мне было 20 лет, я купил Ferrari. Всегда мечтал о суперкаре, но это стало не самым лучшим вложением. Я продал авто, потерял на этом деньги и понял, что это была не инвестиция, а просто игрушка.

Тяжело вкладывать деньги в бизнес, будучи спортсменом. Вокруг вас всегда крутится много людей, которые могут помочь, но могут и обмануть», – заявил Монфис в интервью The Times.

За 14 лет профессиональной карьеры 31-летний француз заработал более $ 14 млн призовых.

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