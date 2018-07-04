Викмайер вышла в третий круг Уимблдона, победив Петкович

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер вышла в третий круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Янина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в четвёртый круг соревнований Викмайер поспорит с победительницей противостояния Ребекка Петерсон (Швеция) — Донна Векич (Хорватия).

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.