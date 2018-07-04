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Викмайер вышла в третий круг Уимблдона, победив Петкович

Викмайер вышла в третий круг Уимблдона, победив Петкович
Теннис / Уимблдон 2018

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер вышла в третий круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Янина трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Викмайер поспорит с победительницей противостояния Ребекка Петерсон (Швеция) — Донна Векич (Хорватия).

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 13:40 МСК
Андреа
Петкович
Янина
Викмайер
4:6 3:6
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