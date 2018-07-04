Павлюченкова и Стосур проиграли в первом круге Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Австралии Саманта Стосур не смогли пробиться во второй круг Уимблдона в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях уступили украинке Надежде Киченок и австралийке Анастасии Родионовой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

За выход в третий круг соревнований Киченок и Родионова поспорят с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция, 1) — Эри Ходзуми (Япония)/Мию Като (Япония).

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.