Кирьос — о попадании мячом в болгёрл: я бы заплакал, случись такое со мной

Австралийский теннисист Ник Кирьос (15) прокомментировал эпизод из матча первого круга Уимблдона. Во время одной из его подач мяч попал в плечо болгёрл. Скорость полёта мяча составила 217 км/час.



«Когда я услышал этот звук, то подумал, что попал в табло. Когда я понял, что попал в руку девочки, мне стало не по себе. Она начала плакать, но держалась, как чемпион. Я бы точно плакал в такой ситуации», – цитирует Кирьос пресс-служба турнира.



Соперником Кирьоса по второму кругу травяного мэйджора станет голландский теннисист Робин Хасе.