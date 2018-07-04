Надаль о введении ограничения времени между розыгрышами: всё упирается в бизнес

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал новые правила по ограничению времени между розыгрышами на турнирах «Большого шлема». Начиная с Уимблдона-2018 промежуток между окончанием розыгрыша и выполнением подачи не должен превышать 25 секунд.



«Если вы хотите увидеть динамичную игру, но при этом не задумываетесь о деталях, это решение имеет право на жизнь. Но если вы хотите и далее наблюдать долгие и качественные розыгрыши, прислушиваясь при этом к игрокам, выбранный путь ошибочен.



Тем не менее иногда всё упирается в бизнес, поэтому я не могу поддержать подобные вещи», – цитирует Надаля Japan News.



Победа над израильтянином Дуди Селой позволила Надалю выйти во второй круг Уимблдона, где он встретится с казахом Михаилом Кукушкиным.

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