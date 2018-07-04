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Кар. Плишкова победила Азаренко во втором круге Уимблдона

Кар. Плишкова победила Азаренко во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) вышла в третий круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Каролина дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Азаренко на Уимблдоне.

За выход в четвёртый круг Плишкова поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (29).

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 15:10 МСК
Каролина
Плишкова
Виктория
Азаренко
6:3 6:3
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