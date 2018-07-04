Пуи уступил Новаку в матче второго круга Уимблдона

Австрийский теннисист Деннис Новак в пяти партиях обыграл француза Люку Пуи (17) и вышел в третий раунд Уимблдона – 6:4, 6:2, 6:7 (8:10), 3:6, 6:2.



Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. На счету Новака 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 имевшихся. Его соперник отметился 13 эйсами, 6 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 10 имевшихся.



Следующим соперником Новака станет 13-я ракетка соревнований канадец Милош Раонич.

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