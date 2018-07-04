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Пуи уступил Новаку в матче второго круга Уимблдона

Пуи уступил Новаку в матче второго круга Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Австрийский теннисист Деннис Новак в пяти партиях обыграл француза Люку Пуи (17) и вышел в третий раунд Уимблдона – 6:4, 6:2, 6:7 (8:10), 3:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. На счету Новака 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 имевшихся. Его соперник отметился 13 эйсами, 6 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 10 имевшихся.

Следующим соперником Новака станет 13-я ракетка соревнований канадец Милош Раонич.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 13:40 МСК
Люка
Пуи
Деннис
Новак
4:6 2:6 7:6 6:3 2:6
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