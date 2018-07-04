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Медведев за полтора часа обыграл Гарсию-Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона

Медведев за полтора часа обыграл Гарсию-Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Российский теннисист Даниил Медведев не испытал проблем в матче второго раунда Уимблдона против испанца Гильермо Гарсии-Лопеса – 6:3, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Медведева 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 9 имевшихся. Гарсия-Лопес отметился 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся.

Следующим соперником Медведева станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция, 22) – Райан Харрисон (США).

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 15:15 МСК
Гильермо
Гарсия-Лопес
Даниил
Медведев
3:6 4:6 2:6
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