Медведев за полтора часа обыграл Гарсию-Лопеса и вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев не испытал проблем в матче второго раунда Уимблдона против испанца Гильермо Гарсии-Лопеса – 6:3, 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Медведева 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 9 имевшихся. Гарсия-Лопес отметился 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5 имевшихся.



Следующим соперником Медведева станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция, 22) – Райан Харрисон (США).