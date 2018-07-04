Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Куэрри обыграл Стаховского в матче второго раунда Уимблдона

Куэрри обыграл Стаховского в матче второго раунда Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Американец Сэм Куэрри (11) обыграл представителя Украины Сергея Стаховского и вышел в третий раунд Уимблдона – 7:6 (7:4), 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. На счету Куэрри 16 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5 имевшихся. Стаховский отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2 имевшихся.

Следующим соперником американского теннисиста станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) – Паоло Лоренци (Италия).

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 15:15 МСК
Сэм
Куэрри
Сергей
Стаховский
7:6 6:3 6:3
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент