Дьяченко: я хотела вернуться на ТБШ и обыграть Шарапову или Уильямс

Российская теннисистка Виталия Дьяченко прокомментировала победу над своей соотечественницей Марией Шараповой в первом круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:4.

«На данный момент это то, чего я хотела больше всего, особенно после всех своих перенесённых операций. У меня была цель наконец пробиться на турнир „Большого шлема“, вернуться сюда и в первом-втором круге сыграть с Шараповой или Уильямс и обыграть.

Ключевой момент? Наверное, во втором сете при счёте 5:2 я знала, что нельзя сдаваться, что просто навязать борьбу — этого недостаточно. Я не хотела выйти после матча и думать, что не сделала всего, что хотела. Я и в первом, и во втором сетах знала, что могу выиграть, и особенно в третьем, когда поняла, что в розыгрышах я сильнее и выиграла больше очков сама. Ей оставалось только хорошо подавать, а мне — хорошо принимать, завязывать розыгрыши. Виннеров я делала больше", — сказала Дьяченко.

Видео доступно на «Чемпионате».

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