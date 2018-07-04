В. Уильямс в трёх сетах обыграла Дулгеру во втором круге Уимблдона

Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Девятая ракетка соревнований обыграла румынку Александру Дулгеру (Q) со счётом 4:6, 6:0, 6:1.



Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. На счету Уильямс 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Дулгеру выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и упустила 7 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Великобритании Винус Уильямс поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 20) – Анна Блинкова (Россия).

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