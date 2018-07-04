Кар. Плишкова: довольна победой над Азаренко, хотя могла сыграть ещё лучше

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) поделилась эмоциями после победы во втором круге Уимблдона над белоруской Викторией Азаренко со счётом 6:3, 6:3.



«Не думаю, что показала идеальную игру, но при этом поставила бы себе 7 или 8 по десятибалльной шкале. Считаю, что нужно улучшить игру на подаче. Сегодня я действовала не столь эффективно, но этого оказалось достаточно для итоговой победы. Мне необходимо чаще выполнять эйсы, а также улучшить процент попадания первым мячом. Азаренко – очень сильная теннисистка, матчи против неё всегда складываются непросто. Я довольна победой, но понимаю, что способна на большее», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.



Плишкова впервые в карьере преодолела барьер второго раунда на Уимблдоне. Её следующей соперницей станет румынка Михаэла Бузэрнеску (32).

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