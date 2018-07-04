Блинкова взяла только четыре гейма у Бертенс во втором круге Уимблдона

Россиянка Анна Блинкова во втором круге Уимблдона уступила голландке Кики Бертенс (20) со счётом 4:6, 0:6. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. 19-летняя москвичка, занимающая 107-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 2 брейк-пойнта из 4 и проиграла 7 геймов на своей подаче. Кики исполнила 7 подач навылет при 4 двойных.

Следующей оппоненткой 26-летней Бертенс, которая располагается на 20-й позиции в рейтинге WТА, станет американка Винус Уильямс (9), которая ранее одолела румынку Александру Дулгеру.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Бертенс — Блинкова.