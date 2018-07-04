Федерер уверенно обыграл Лацко и вышел в третий круг Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1) обеспечил себе место в третьем круге Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Уроженец Базеля не испытал проблем в поединке со словаком Лукашем Лацко (Q), обыграв его со счётом 6:4, 6:4, 6:1.



Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. Федерер выполнил 16 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Лацко 6 эйсов и 4 ошибки на подаче, брейк-пойнтов у словацкого спортсмена не было.



За выход в четвёртый круг Федерер поспорит с победителем противостояния Иво Карлович (Хорватия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

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