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Федерер уверенно обыграл Лацко и вышел в третий круг Уимблдона

Федерер уверенно обыграл Лацко и вышел в третий круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1) обеспечил себе место в третьем круге Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Уроженец Базеля не испытал проблем в поединке со словаком Лукашем Лацко (Q), обыграв его со счётом 6:4, 6:4, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. Федерер выполнил 16 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Лацко 6 эйсов и 4 ошибки на подаче, брейк-пойнтов у словацкого спортсмена не было.

За выход в четвёртый круг Федерер поспорит с победителем противостояния Иво Карлович (Хорватия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 16:35 МСК
Роджер
Федерер
Лукаш
Лацко
6:4 6:4 6:1
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