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Джорджи в двух сетах обыграла Бренгл во втором круге Уимблдона

Джорджи в двух сетах обыграла Бренгл во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Итальянка Камила Джорджи вышла в третий раунд Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», обыграв американскую спортсменку Мэдисон Бренгл со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Джорджи выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 1 ошибка на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта, эйсов у американки не было.

В третьем круге Джорджи, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис, WC).

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 17:00 МСК
Мэдисон
Бренгл
Камила
Джорджи
4:6 4:6
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