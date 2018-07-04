Джорджи в двух сетах обыграла Бренгл во втором круге Уимблдона

Итальянка Камила Джорджи вышла в третий раунд Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», обыграв американскую спортсменку Мэдисон Бренгл со счётом 6:4, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Джорджи выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 1 ошибка на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта, эйсов у американки не было.



В третьем круге Джорджи, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис, WC).

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