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Макдональд за 3,5 часа обыграл Джарри и вышел в третий круг Уимблдона

Макдональд за 3,5 часа обыграл Джарри и вышел в третий круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Американец Маккензи Макдональд пробился в третий круг Уимблдона, обыграв в напряжённом поединке чилийца Николаса Джарри со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 3:6, 6:2, 11:9.

Теннисисты провели на корте 3 часа 30 минут. Американец выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Джарри 24 эйса, 7 ошибок на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.

В третьем круге Макдональд, занимающий 103-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем противостояния Марин Чилич (Хорватия, 3) – Гидо Пелья (Аргентина).

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 15:20 МСК
Маккензи
Макдональд
Николас
Джарри
7:6 5:7 3:6 6:2 11:9
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