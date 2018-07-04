Макдональд за 3,5 часа обыграл Джарри и вышел в третий круг Уимблдона

Американец Маккензи Макдональд пробился в третий круг Уимблдона, обыграв в напряжённом поединке чилийца Николаса Джарри со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 3:6, 6:2, 11:9.



Теннисисты провели на корте 3 часа 30 минут. Американец выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Джарри 24 эйса, 7 ошибок на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.



В третьем круге Макдональд, занимающий 103-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем противостояния Марин Чилич (Хорватия, 3) – Гидо Пелья (Аргентина).

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