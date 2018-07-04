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С. Уильямс уверенно победила Томову во втором круге Уимблдона

С. Уильямс уверенно победила Томову во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Американка Серена Уильямс (25) во втором круге Уимблдона переиграла болгарку Викторию Томову (Q) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема», занимающая 181-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила столько же двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 9 и не проиграла ни гейма на своей подаче. Виктория исполнила 1 эйс при 2 двойных.

Следующей оппоненткой Уильямс-младшей станет либо немка Татьяна Мария, либо француженка Кристина Младенович. Матч третьего круга Серена проведёт в пятницу, 6 июля.

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 18:30 МСК
Виктория
Томова
Серена
Уильямс
1:6 4:6
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Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.
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