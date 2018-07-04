Албот обыграл Бедене во втором круге Уимблдона, матч длился больше четырёх часов

Теннисист из Молдавии Раду Албот вышел в третий круг Уимблдона, в пяти сетах обыграв словенца Аляжа Бедене со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.
Продолжительность поединка составила 4 часа 20 минут. Победитель выполнил 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. Бедене записал на свой счёт 25 эйсов и 8 ошибок на подаче, у него 15 упущенных брейк-пойнтов.
В третьем круге травяного мэйджора Албот встретится с победителем матча Джон Иснер (США, 9) – Рубен Бемельманс (Бельгия, Q).
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона
Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.