Макарова: очень нервничала, но смогла успокоиться в концовке третьего сета

Россиянка Екатерина Макарова прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки (2) со счётом 6:4, 1:6, 7:5 во втором круге Уимблдона. В третьем сете уроженка Москвы упустила 5 матч-пойнтов.



«Упустила несколько матчболов, но при этом смогла сохранить спокойствие при счёте 5:5 в решающем сете. Мне удалось заработать три гейм-пойнта на своей подаче, что является большим преимуществом на траве. В этот момент сказала себе: «Ты не можешь проиграть этот матч».

Очень нервничала, поскольку понимала, что Каролина будет сражаться до последнего розыгрыша. Тем не менее мне удалось склонить чашу весов на свою сторону. В какие-то моменты я спешила, поскольку хотела играть в агрессивном ключе, но затем мне удалось обрести спокойствие и одержать итоговую победу», — цитирует Макарову WTA Insider.



За выход в четвёртый круг Макарова поспорит с чешкой Люси Шафаржовой, ранее обыгравшей польскую теннисистку Агнешку Радваньскую (32).

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