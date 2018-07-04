Гёргес в трёх сетах обыграла Лапко во втором круге в Лондоне

Немка Юлия Гёргес пробилась в третий круг Уимблдона. 13-я ракетка соревнований обыграла белоруску Веру Лапко со счётом 6:2, 3:6, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Гёргес выполнила 9 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Лапко 2 эйса, 12 ошибок на подаче и 8 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг соревнований в столице Великобритании Гёргес, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) – Барбора Стрыцова (Чехия, 23).

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