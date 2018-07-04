Все матчи третьего игрового дня Уимблдона прерваны из-за дождя. Было остановлено шесть поединков второго круга мужского одиночного разряда, один матч второго круга женского одиночного турнира, пять встреч первого круга мужского парного разряда и шесть — женского. В том числе прерван матч с участием россиянки Вероники Кудерметовой, выступающей в дуэте с белоруской Ариной Соболенко.

Будут ли встречи возобновлены сегодня, 4 июля, станет известно позднее. Отметим, три матча из программы игрового дня ещё не успели начаться.