Федерер: по ходу матча с Лацко я действовал лучше и лучше

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Восьмикратный победитель травяного мэйджора обыграл словака Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:4, 6:1.



«В какие-то дни определённые аспекты даются вам лучше, чем в другие. Порой подача может стать грозным оружием в поединке с некоторыми теннисистами. Во время игры очень важно сражаться в каждом розыгрыше, понимать, что первое очко так же важно, как и заработанный брейк-пойнт. Концентрация всегда должна быть на максимально высоком уровне. В ходе матча мне удалось заметно прибавить, я стал играть лучше и лучше», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.



Следующим соперником уроженца Базеля станет немец Ян-Леннард Штруфф, в пяти сетах обыгравший хорвата Иво Карловича.

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.