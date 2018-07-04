Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Восьмикратный победитель травяного мэйджора обыграл словака Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:4, 6:1.
«В какие-то дни определённые аспекты даются вам лучше, чем в другие. Порой подача может стать грозным оружием в поединке с некоторыми теннисистами. Во время игры очень важно сражаться в каждом розыгрыше, понимать, что первое очко так же важно, как и заработанный брейк-пойнт. Концентрация всегда должна быть на максимально высоком уровне. В ходе матча мне удалось заметно прибавить, я стал играть лучше и лучше», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.
Следующим соперником уроженца Базеля станет немец Ян-Леннард Штруфф, в пяти сетах обыгравший хорвата Иво Карловича.
Федерер: по ходу матча с Лацко я действовал лучше и лучше