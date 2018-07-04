В. Уильямс: Дулгеру прекрасно проявила себя в первом сете

Американская теннисистка Винус Уильямс (9) поделилась эмоциями после победы над румынкой Александрой Дулгеру со счётом 4:6, 6:0, 6:1 во втором круге Уимблдона.



«Дулгеру здорово проявила себя в первой партии, а я предоставила сопернице множество шансов, допустив огромное количество ошибок. Всегда сложно проводить первый матч против той или иной теннисистки. Уверена, румынка просмотрела множество встреч с моим участием. Дулгеру действовала на хорошем уровне, она была достаточно конкурентоспособной. Первый сет заслуженно остался за соперницей, поскольку она смотрелась очень здорово. Именно так и нужно действовать на турнирах такого ранга», — приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.



За выход в четвёртый круг соревнований в столице Великобритании Винус Уильямс поспорит с голландкой Кики Бертенс (20).

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