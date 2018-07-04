Пуи: Новак играл очень здорово на протяжении всего поединка

Французский теннисист Люка Пуи (17) отдал должное австрийцу Деннису Новаку, которому он уступил со счётом 4:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3, 2:6 во втором круге Уимблдона.
«Новак действовал очень здорово на протяжении всего матча. В пятой партии он играл в очень агрессивном ключе. Австрийцу удалось проявить себя на приёме, он старался максимально осложнить мне жизнь», — цитирует французского спортсмена официальный сайт ATP.
Следующим соперником Новака станет 13-я ракетка соревнований канадец Милош Раонич.
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