5 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют представительница США Софья Кенин и россиянка Виталия Дьяченко (Q). Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Дьяченко на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12), либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.