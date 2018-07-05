Кис: я смогла победить непростую соперницу

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, поделилась впечатлениями от победы в матче второго круга над представительницей Таиланда Луксикой Кумкхум со счётом 6:4, 6:3.

«Чувствую, что это был сложный матч. Соперница на протяжении всей встречи действовала здорово. В некоторых моментах я подавала не лучшим образом, но в целом я неплохо справилась и смогла победить непростую соперницу», — приводит слова Кис официальный сайт тура.

Следующей соперницей американки будет россиянка Евгения Родина.

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