Кар. Плишкова: ожидала, что Азаренко будет играть хуже

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от победы во втором круге Уимблдона над Викторией Азаренко из Беларуси со счётом 6:3, 6:3.

«В этом году я старалась не оказывать на себя большого давления, в отличие от прошлого сезона, когда была посеяна под вторым номером. Все думали, что я могу выиграть. Давления было гораздо больше.

В этот раз я играла с очень сильной теннисисткой, так что она также ощущала давление. Я действовала свободнее, поэтому сыграла лучше, чем в первом круге. Я не так много изменила в своей игре, просто верила в себя. Я всегда знала, что могу далеко пройти на этом турнире. Не знаю, остановлюсь ли в третьем, четвёртом круге, но шансы у меня будут всегда.

Думаю, я провела свой лучший матч против Азаренко. Чувствую, что на харде она сильнее, но не на грунте и, пожалуй, не на траве. Думаю, я провела отличный матч. Я ожидала, что Виктория будет играть хуже, так как в предыдущей встрече в Мадриде мы обе не показали хорошей игры.

Виктория всегда сражается на корте. Победить её нелегко. Даже когда Азаренко играет плохо, она не перестаёт бороться.

Я стараюсь сосредоточиться на себе, а не на соперницах. Если сыграю хорошо, то никакая соперница меня не испугает. Конечно, здесь есть отличные теннисистки, но я этого не боюсь. Даже если я и проиграю кому-то, то не потому, что испугалась", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

Макарова лишила Возняцки шансов в сражении за трон Макарова второй раз подряд победила Возняцки, Плишкова и Медведев впервые вышли в третий круг Уимблдона, а дождь прервал вечерние матчи.