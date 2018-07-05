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Монфис о просмотре матча ЧМ Англия – Колумбия: пиво летало, люди прыгали

Монфис о просмотре матча ЧМ Англия – Колумбия: пиво летало, люди прыгали
Теннис / Уимблдон 2018

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от просмотра матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Колумбии.

«Во время основного времени и овертаймов я следил за счётом на телефоне, находясь в ресторане. Когда дело дошло до пенальти, я перешёл в соседний паб и смотрел серию там. Было просто нереально круто. Полное безумие, которое не так просто описать словами. Все вокруг прыгали, а пиво летало повсюду», – цитирует Монфиса пресс-служба Уимблдона.

Соперником Монфиса по третьему кругу Уимблдона станет американец Сэм Куэрри (11).

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/8 финала
03 июля 2018, вторник. 21:00 МСК
Колумбия
1 : 1
3:4
Англия
0:1 – Кейн – 57 (пен), 1:1 – Мина – 90+3
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