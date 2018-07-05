Монфис о просмотре матча ЧМ Англия – Колумбия: пиво летало, люди прыгали

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от просмотра матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Колумбии.



«Во время основного времени и овертаймов я следил за счётом на телефоне, находясь в ресторане. Когда дело дошло до пенальти, я перешёл в соседний паб и смотрел серию там. Было просто нереально круто. Полное безумие, которое не так просто описать словами. Все вокруг прыгали, а пиво летало повсюду», – цитирует Монфиса пресс-служба Уимблдона.



Соперником Монфиса по третьему кругу Уимблдона станет американец Сэм Куэрри (11).