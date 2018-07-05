Азаренко: я чувствую прогресс от матча к матчу. Это ещё не конец

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала своё поражение от чешки Каролины Плишковой во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 3:6.

«Думаю, я нахожусь в очень хорошей физической форме. Пожалуй, я стала сильнее, чем раньше. Но нелегко соединить это с игровыми моментами. Это расстраивает, потому что иногда, когда ты не в лучшей форме, ты не успеваешь к мячу и неправильно подходишь к нему. У меня же получается наоборот: я слишком рано принимаю мяч, поэтому остаётся чересчур много времени на раздумья.

Рано или поздно всё сложится воедино. На тренировках у меня это получается лучше, но в играх пока так не происходит. Но я чувствую прогресс от матча к матчу. По сравнению с предыдущими играми на Мальорке я сделала большой шаг вперёд. Это ещё не конец, это точно", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

Азаренко — о включении Серены в посев: правила должны быть одинаковыми для всех

Макарова лишила Возняцки шансов в сражении за трон Макарова второй раз подряд победила Возняцки, Плишкова и Медведев впервые вышли в третий круг Уимблдона, а дождь прервал вечерние матчи.