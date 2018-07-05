Макарова: я сказала себе, что не проиграю этот матч

Россиянка Екатерина Макарова прокомментировала победу во втором круге Уимблдона над датчанкой Каролиной Возняцки со счётом 6:4, 1:6, 7:5.

«Я ощутила очень приятные эмоции, я так рада. Мне было нелегко, потому что Каролина очень сильная соперница. Каждый раз наши поединки проходят в упорной борьбе. Большинство наших встреч растягиваются на три сета. Возняцки — теннисистка, которая всегда сражается до конца вне зависимости от счёта. Она не допускает ошибок. Я понимала, что сама должна выиграть этот матч, поэтому стала торопиться. Я хотела играть агрессивно, но не так часто попадала первым мячом.

Я сказала себе, что не проиграю этот матч. У меня было так много матчболов, но я забыла об этом и всё начала сначала", — цитирует Макарову официальный сайт Уимблдона.

Макарова лишила Возняцки шансов в сражении за трон Макарова второй раз подряд победила Возняцки, Плишкова и Медведев впервые вышли в третий круг Уимблдона, а дождь прервал вечерние матчи.