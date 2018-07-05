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Федерер: мне помог анализ предыдущего матча

Федерер: мне помог анализ предыдущего матча
Теннис / Уимблдон 2018

Швейцарец Роджер Федерер (1) прокомментировал свой выход в третий раунд Уимблдона. В трёх партиях лидер посева обыграл представителя Словакии Лукаша Лацко – 6:4, 6:4, 6:1.

«В определённые дни игра идёт лучше, чем в другие. Иногда помогает команда, лучше готовя к определённым соперникам. Иногда большую роль играет психология. Она особенно важна, когда вы хотите качественно подавать. Помимо прочего, сегодня мне помог анализ предыдущего матча. Я сделал правильные выводы и знал, какие компоненты у меня работают хорошо, а какие нет», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Следующим соперником швейцарского теннисиста станет представитель Германии Ян-Леннард Штруфф.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
04 июля 2018 года, среда. 16:35 МСК
Роджер
Федерер
Лукаш
Лацко
6:4 6:4 6:1
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Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
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