Федерер: мне помог анализ предыдущего матча

Швейцарец Роджер Федерер (1) прокомментировал свой выход в третий раунд Уимблдона. В трёх партиях лидер посева обыграл представителя Словакии Лукаша Лацко – 6:4, 6:4, 6:1.



«В определённые дни игра идёт лучше, чем в другие. Иногда помогает команда, лучше готовя к определённым соперникам. Иногда большую роль играет психология. Она особенно важна, когда вы хотите качественно подавать. Помимо прочего, сегодня мне помог анализ предыдущего матча. Я сделал правильные выводы и знал, какие компоненты у меня работают хорошо, а какие нет», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Следующим соперником швейцарского теннисиста станет представитель Германии Ян-Леннард Штруфф.

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.