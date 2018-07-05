Джокович объяснил, почему ест траву с уимблдонских кортов после побед

Серб Новак Джокович рассказал, откуда тянется традиция пробовать на вкус траву с Центрального корта после его побед на Уимблдоне (2011, 2014, 2015).



«Мне нравится есть траву с кортов Уимблдона. Это означает, что я победил в финале. Это похоже на небольшую традицию – трижды я побеждал на турнире и трижды ел траву после триумфа.



Я всегда мечтал выиграть Уимблдон. Когда мне было 7 или 8 лет, я делал макеты уимблдонского трофея и поднимал их над собой перед зеркалом, воображая себя чемпионом. Это всегда была одна из самых больших моих мечт. Ещё тогда я сказал себе: «Если так будет на самом деле, я обязательно должен попробовать на вкус траву с Центрального корта».

Не знаю, почему я решил именно так, но, когда я сделал это впервые, это стало лучшим десертом, который мне удавалось попробовать в своей жизни. Надеюсь, у меня ещё будет такой опыт до окончания карьеры», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.



В матче второго раунда Уимблдона-2018 Новаку предстоит встреча с аргентинцем Орасио Себальосом.