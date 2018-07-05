Федерер о намерении Серены завершить карьеру вместе с ним: уверен, она пошутила

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал слова американки Серены Уильямс о намерении закончить карьеру в тот момент, когда её завершит сам Роджер. Обоим теннисистам по 36 лет.



«Даже не знаю, хорошо это будет для неё или плохо. Может, она хотела играть дольше? А может, планировала завершить раньше? Уверен, она пошутила – стоит быть откровенным, хотя бы для разнообразия», – заявил Федерер на пресс-конференции после победы над Лукашем Лацко.



Следующим соперником Федерера на Уимблдоне станет немец Ян-Леннард Штруфф.

10 причин следить за Уимблдоном Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.