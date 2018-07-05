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Федерер — о вылете Швейцарии с чемпионата мира: получили то, что заслужили

Федерер — о вылете Швейцарии с чемпионата мира: получили то, что заслужили
Теннис / Уимблдон 2018

Вторая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал поражение сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Подопечные Владимира Петковича уступили сборной Швеции – 0:1.

«Конечно, я был расстроен, ведь ожидал от команды большего. В плей-офф всегда нужно выходить на каждый матч, как на последний. Шведы создали больше моментов, и я верю, что побеждает именно та команда, которая больше атакует. Можно сказать, что мы получили то, что заслужили.

Важно быть настроенными на каждый матч. Успешно сыгранная предыдущая игра ничего не гарантирует – ты хорош настолько, насколько хорошо играешь прямо сейчас. Этому я очень хорошо научился на протяжении карьеры», – цитирует Федерера пресс-служба Уимблдона.

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/8 финала
03 июля 2018, вторник. 17:00 МСК
Швеция
1 : 0
Швейцария
1:0 – Форсберг – 66
Удаления: нет – Ланг, 90+4
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