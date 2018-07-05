Победы Макаровой, Федерера и сестёр Уильямс — в обзоре 2-го круга Уимблдона

Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг Уимблдона, в трёх партиях сломив сопротивление датчанки Каролины Возняцки со счётом 6:4, 1:6, 7:5.

Американка Винус Уильямс одолела румынку Александру Дулгеру со счётом 4:6, 6:0, 6:1. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс обыграла болгарку Викторию Томову — 6:1, 6:4.

Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг травяного турнира «Большого шлема», победив представителя Словакии Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:4, 6:1.

Видеообзор прошедших поединков второго круга Уимблдона доступен на «Чемпионате».

Возняцки: буду удивлена, если Макарова далеко пройдёт на Уимблдоне

Макарова лишила Возняцки шансов в сражении за трон Макарова второй раз подряд победила Возняцки, Плишкова и Медведев впервые вышли в третий круг Уимблдона, а дождь прервал вечерние матчи.