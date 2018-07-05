А. Зверев: не общался с Мело 3-4 дня после вылета сборной Германии с ЧМ

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, как вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу в России отразился на его дружбе с бразильцем Марсело Мело.



«Он посылал мне много глупых роликов по этому поводу. На одном из них бразильские миньоны танцевали перед немецкими. Я не разговаривал с ним три или четыре дня после этого.



На данный момент бразильцы – главные фавориты турнира. Посмотрим, на что они способны. После вылета Германии для меня чемпионат мира сразу перенёсся в 2022 год», – цитирует Зверева Tennis Magazin.



21-летний теннисист продолжает свои выступления на Уимблдоне. Его соперником по матчу второго раунда является американец Тейлор Фритц.

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