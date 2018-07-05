Куэрри: на AO-2007 Федерер зашёл в лифт и сказал мне: «Добро пожаловать в тур»

Американский теннисист Сэм Куэрри рассказал о запомнившейся ему встрече со швейцарцем Роджером Федерером на Открытом чемпионате Австралии 2007 года.

«Это было на Australian Open 2007. Я был в лифте, когда туда зашёл Роджер Федерер и представился. Он сказал: „Привет, Сэм, я Роджер. Добро пожаловать в тур. Приятно с тобой познакомиться, удачи тебе“. В то время я находился в районе топ-100 рейтинга ATP и вышел в третий круг. Наверное, он увидел результат в раздевалке», — цитирует Куэрри официальный сайт тура.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.