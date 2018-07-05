Федерер: для меня главное, чтобы после слова «гейм» судьи называли мою фамилию

Швейцарец Роджер Федерер (1) прокомментировал тот факт, что, согласно традициям Уимблдона, судьи на вышке по-разному объявляют замужних и незамужних теннисисток. Перед фамилиями свободных девушек арбитры добавляют «мисс», тогда как к фамилии замужних девушек добавляют «миссис».



«Действительно? Я не знал этого. Для меня нет никакой разницы, будут судьи добавлять к моей фамилии «мистер» или нет. Главное, чтобы после слова «гейм» они говорили «Федерер», а не фамилию другого теннисиста. Логично, не так ли?» – цитирует Федерера пресс-служба Уимблдона.



Соперником Федерера в матче второго раунда станет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.