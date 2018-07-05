Агасси готов возобновить тренерскую деятельность

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси заявил о готовности возобновить свою тренерскую деятельность.



«Когда я был игроком, то никогда не испытывал давления – исключительно стресс. Когда же я стал тренером, всё поменялось – на меня оказывалось сильное давление, и при этом я не ощущал стресса. Это интересная разница.



Думаю, многим поможет то, что я могу им передать. Если есть способ, благодаря которому я помогу Джоковичу, я готов вернуться в его команду.

То, что я думаю о Кирьосе, его способностях и сильных сторонах, ничего не значит в ситуации возможной работы с ним. Трудно сказать, хочет ли он вообще с кем-то работать», – цитирует Агасси Tennis World USA.

В мае 2017 года Андре дебютировал в качестве тренера, присоединившись к команде серба Новака Джоковича. Не сработавшись с уроженцем Белграда, Агасси покинул его команду спустя 10 месяцев.