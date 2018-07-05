Стрыцова победила Цуренко во втором круге Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на Уимблдоне под 23-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. Барбора дважды подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Стрыцова поспорит с представительницей Германии Юлией Гёргес, посеянной под 13-м номером. Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.