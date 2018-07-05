Кудрявцева и Л. Киченок проиграли Шафаржовой и Маттек-Сэндс на Уимблдоне

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и украинка Людмила Киченок, посеянные на Уимблдоне под 16-м номером, не смогли пробиться во второй круг, в двух партиях уступив представительнице Чехии Люси Шафаржовой и американке Бетани Маттек-Сэндс со счётом 6:7 (6:8), 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

За выход в третий круг соревнований в парном разряде Шафаржова и Маттек-Сэндс поспорят с эстонкой Кайей Канепи и представительницей Германии Андреа Петкович. Ранее Люси и Бетани в паре выиграли Открытые чемпионаты Австралии и Франции, а также US Open.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.