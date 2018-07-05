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Кербер одолела Лю и сыграет с Осакой в третьем круге Уимблдона

Кербер одолела Лю и сыграет с Осакой в третьем круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, пробилась в третий круг, в трёх партиях обыграв представительницу США Клэр Лю (Q) со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг соревнований Кербер поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой (18).

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 13:40 МСК
Анжелика
Кербер
Клэр
Лю
3:6 6:2 6:4
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