Кербер одолела Лю и сыграет с Осакой в третьем круге Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, пробилась в третий круг, в трёх партиях обыграв представительницу США Клэр Лю (Q) со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг соревнований Кербер поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой (18).

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.