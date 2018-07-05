Вавринка проиграл Фаббьяно во 2-м круге Уимблдона, Симон победил Берреттини

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться в третий круг Уимблдона, в трёх партиях уступив представителю Италии Томасу Фаббьяно (Q) со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 44 минуты. Стэн 17 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвёртый круг соревнований Фаббьяно поспорит с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 31) — Джаред Доналдсон (США).
Уимблдон. Мужчины. Второй круг
Жиль Симон (Франция) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.
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