Вавринка проиграл Фаббьяно во 2-м круге Уимблдона, Симон победил Берреттини

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться в третий круг Уимблдона, в трёх партиях уступив представителю Италии Томасу Фаббьяно (Q) со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 44 минуты. Стэн 17 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Фаббьяно поспорит с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 31) — Джаред Доналдсон (США).

Уимблдон. Мужчины. Второй круг

Жиль Симон (Франция) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.