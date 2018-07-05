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34 эйса помогли Андерсону обыграть Сеппи во втором круге Уимблдона

34 эйса помогли Андерсону обыграть Сеппи во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, посеянный на Уимблдоне под восьмым номером, вышел в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Италии Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 43 минуты. Кевин выполнил 34 подачи навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Андерсон поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером (25).

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 15:20 МСК
Андреас
Сеппи
Кевин
Андерсон
3:6 7:6 3:6 4:6
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