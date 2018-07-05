34 эйса помогли Андерсону обыграть Сеппи во втором круге Уимблдона

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, посеянный на Уимблдоне под восьмым номером, вышел в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Италии Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 43 минуты. Кевин выполнил 34 подачи навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Андерсон поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером (25).

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.