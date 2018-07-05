Синякова отыграла матчбол и победила Жабер во втором круге Уимблдона

Чешская теннисистка Катержина Синякова пробилась в третий круг Уимблдона, в трёх партиях обыграв представительницу Туниса Онс Жабер (WC) со счётом 5:7, 6:4, 9:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут. Катержина трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков. В третьей партии Катержина уступала 2:5 и отыграла матчбол.

За выход в четвёртый круг Синякова поспорит с представительницей Италии Камилой Джорджи.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.