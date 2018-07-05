59 эйсов помогли Иснеру одолеть Бемельманса во втором круге Уимблдона

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на Уимблдоне под девятым номером, пробился в третий круг, в пяти партиях одолев представителя Бельгии Рубена Бемельманса (Q) со счётом 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 46 минут. Джон выполнил 59 подач навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг Иснер поспорит с представителем Молдавии Раду Алботом.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.