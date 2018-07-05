Циципас в пяти партиях победил Доналдсона во втором круге Уимблдона

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Уимблдоне под 31-м номером, пробился в третий круг, в пяти партиях сломив сопротивление представителя США Джареда Доналдсона — 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 28 минут. Стефанос 18 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 21. На счету его соперника 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 брейка. В пятой партии грек уступал 1:3, но сумел выиграть 5 геймов подряд.

За выход в четвёртый круг соревнований Циципас поспорит с итальянцем Томасом Фаббьяно (Q).

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.