Де Минор впервые в карьере вышел в 3-й круг ТБШ, обыграв Эрбера на Уимблдоне

Австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в третий круг Уимблдона, в четырёх партиях обыграв представителя Франции Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 7 минут. Алекс 5 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

Алекс впервые вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Его следующим соперником будет победитель матча Михаил Кукушкин (Казахстан) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.