Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Де Минор впервые в карьере вышел в 3-й круг ТБШ, обыграв Эрбера на Уимблдоне

Де Минор впервые в карьере вышел в 3-й круг ТБШ, обыграв Эрбера на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2018

Австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в третий круг Уимблдона, в четырёх партиях обыграв представителя Франции Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 7 минут. Алекс 5 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

Алекс впервые вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Его следующим соперником будет победитель матча Михаил Кукушкин (Казахстан) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 13:40 МСК
Алекс
де Минор
Пьер-Юг
Эрбер
6:2 6:7 7:5 6:3
Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент