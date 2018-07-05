Се Шувэй вышла в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Халеп

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй вышла в третий круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. Се Шувэй 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Се Шувэй поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Чжэн Сайсай (Китай, SR).

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.